Чемпионскую гонку в РПЛ назвали лотереей

Спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов заявил, что никто из претендентов на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) не достоин чемпионства. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Да никто не достоин быть чемпионом, ни у одного нет чемпионской игры, это как лотерея сейчас. И если кто-то говорит, что у нас российский футбол прогрессирует, то я абсолютно думаю, что он регрессирует. Сейчас пусть победит сильнейший», — заявил Орлов.

В РПЛ продолжается борьба за золотые медали. На победу претендуют сразу три команды — московское «Динамо» под руководством Марцела Лички, петербургский «Зенит», который тренирует Сергей Семак, и «Краснодар», главным тренером которого является Мурад Мусаев. Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея 56 очков. В активе подопечных Сергея Семака 54 балла, «быки», идущие третьими, имеют 53 очка.

Судьба чемпионства в России в сезоне-2023/24 будет решаться в заключительном, 30-м туре. Примечательно, что «Динамо» и «Краснодар» сыграют очный матч в Краснодаре, а «Зенит» в Санкт-Петербурге сразится с «Ростовом».

Все игры 30-го тура чемпионата России состоятся 25 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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