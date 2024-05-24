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Россиянин получил 12 лет колонии за фотографии промышленного объекта

Житель Ангарска получил 12 лет колонии за фотографии промышленного объекта

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Иркутский областной суд вынес приговор 24-летнему местному жителю по делу о государственной измене. Об этом сообщает издание «ИрСити» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

По данным СМИ, мужчина из Ангарска, будучи работником одного из предприятий области, по заданию спецслужбы Украины передавал сведения о своем месте работы. Так, он фотографировал объект и выпускаемую им продукцию, делился другой информацией. Кроме того, мужчина размещал в интернете материалы, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Обвиняемого признали виновным и приговорили его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также его обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

До этого бармену из Истры дали 25 лет за поджог релейного шкафа на железной дороге.

Ранее жителя Орла приговорили к 17 годам лишения свободы за госизмену и диверсии.

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