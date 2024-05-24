В МИД РФ оценили решение Румынии объявить ее дипломата нежелательной персоной

Москва намерена принять ответные меры в связи с решением Бухареста объявить персоной нон грата или нежелательным лицом одного из российских дипломатов, работавших на территории республики. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ, передает ТАСС.

«Россия даст соответствующий ответ», — сказал источник агентства.

24 мая власти Румынии объявили персоной нон грата одного из сотрудников посольства РФ, расположенного в столице страны. Во внешнеполитическом ведомстве республики уточнили, что решение было принято из-за совершения дипломатом действий, противоречащих «положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях».

В начале мая министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил о высылке из королевства российского военного атташе. Он подчеркнул, что дипломат якобы является необъявленным офицером военной разведки.

На этом фоне МИД РФ вызвал представителя британского посольства. В ходе встречи ему сообщили, что Москва в ответ на действия Лондона также решила выслать из страны атташе по вопросам обороны при дипломатическом представительстве королевства А.Т. Когхилла.

Ранее чешское правительство официально отозвало посла республики в РФ.