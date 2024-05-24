«Самая энергичная» актриса российского кино в 90-е торговала на рынке

Актриса Ольга Хохлова в передаче «Вкусно с Анфисой Чеховой» рассказала о своих детстве и молодости. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТВ-3.

Вместе с Чеховой Хохлова приготовила куриный суп, которым в детстве ее кормила мама. За готовкой Хохлова, которую в 2017 году сервис «КиноПоиск» назвал самой энергичной актрисой российского кино за активные съемки в фильмах и сериалах, призналась, что в детстве каталась на «товарняках» — ездила с друзьями-мальчишками на Байкал.

«Мы очень боялись, что нас поймают, поэтому контролировали все. Меня «забрасывали» туда первой. Потом с палатками ездили на Байкал. У меня было такое ощущение братства», — призналась она.

Кроме того, Хохлова призналась, что несколько раз поступала на актерский факультет в Москве, а в перерывах между поступлениями работала электромонтажницей на Ангарском электромеханическом заводе. В 1990-е после переезда в Москву из Владивостока звезде пришлось заняться бизнесом и торговать на рынке в палатке. Продавцом в соседней палатке была балерина из Большого театра, которая, по словам Ольги, помогла ей с дальнейшей карьерой.

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