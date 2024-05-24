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Лоза сравнил уехавшую Татьяну Лазареву с пирожком

Композитор Лоза заявил, что россияне забыли телеведущую Лазареву

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певец, композитор Юрий Лоза оценил поступки уехавшей из России в Испанию телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом). 70-летнего артиста цитирует aif.ru.

Он сравнил Лазареву с пирожком.

«Пирожок ни с чем. Кто такая для нас сейчас Татьяна Лазарева? Она и до отъезда была никем здесь, особо не выделялась», — сказал он.

Недавно Лазарева выступила с политическими «пародиями» на «Спокойной ночи, малыши», в разговоре с куклой «Бздюшей» назвав дружественные РФ страны «компанией изгоев», а некоторых россиян сравнив с «большими кусками ваты».

Лоза напомнил, что сейчас Лазарева не ведет детских передач и ее забыли.

«Мало ли, что было когда-то. Мне сейчас жена подсказывает: был когда-то и Ленин маленьким», — сказал композитор.

Накануне Лоза предположил, что Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую ради пиара.

«Антиреклама — это тоже реклама. Представьте себе, какой у Киркорова был дикий стресс, когда о нем перестали говорить, поэтому все что угодно он готов сделать для того, чтобы о нем снова начали говорить. Поэтому пошли эти заявления косяком», — считает исполнитель.

Ранее Марина Хлебникова пожаловалась на своих двойников.

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