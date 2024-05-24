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Бузова заявила, что у нее не было детства

Певица Ольга Бузова призналась, что пошла в школу в пять лет

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Пресс-служба «Дай пять»

Певица Ольга Бузова и другие звезды рассказали о своем детстве на премии «Дай Пять!», победителей которой выбирали голосованием дети от 8 до 18 лет. Об этом «Газете.Ru» сообщил оргкомитет мероприятия.

Выступающие звезды комментировали свои детские фотографии, появлявшиеся на большом экране. Бузова заявила, что в детстве была принцессой и папиной дочкой, а мама воспитывала ее строго.

«У меня практически не было детства, с трех лет я занималась английским, в пять уже пошла в школу, кроме того, я занималась всем, чем только можно: и спортом, и шахматами, и айкидо. Но за все это сейчас я очень благодарна своим родителям», — призналась она.

В свою очередь, фигуристка Евгения Медведева сказала собравшимся юным зрителям, что у нее нет секрета успеха.

«Надо просто очень много работать. Если у вас есть мечта, то обязательно идите к ней. Не бойтесь своих желаний, потому что они имеют свойство сбываться», — сказала она.

Лауреатами премии в 2024 году стали Ваня Дмитриенко, Galibri & Mavik, Милана Некрасова, Валя Карнавал, Сергей Бурунов, фильм «Чебурашка», мультфильм «Смешарики снимают кино», Ольга Бузова, Анна Малышева, Максим Видилин, Элина Салихова и родители детей — последние победили в номинации «Мой кумир».

Торжественная церемония вручения IV национальной телевизионной премии «Дай Пять!» состоялась 23 мая в большом концертном зале Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Организатором премии выступил Региональный благотворительный общественный фонд «Дети помогают детям». Телеэфир церемонии состоится 1 июня на телеканале СТС Love.

Накануне продюсер назвал главные хиты Ольги Бузовой.

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