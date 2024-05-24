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Успенская призналась, что мечтает продолжить сотрудничество с Марией Захаровой

Певица Любовь Успенская заявила, что хочет выпустить альбом на стихи Захаровой

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Любовь Успенская заявила, что хотела бы выпустить альбом с песнями на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Слова исполнительницы передает ТАСС.

«Это песни настолько высокого класса, там такие стихи, ведь в первую очередь люди слушают именно их, а потом уже и музыку, мое исполнение», — призналась артистка.

По словам Успенской, она с удовольствием исполняет на концертах созданные Захаровой композиции, а также мечтает поработать с дипломатом над новыми песнями.

Певица также вспомнила, что сблизилась с Захаровой во время болезни своей дочери Татьяны Плаксиной. Она рассказала, что представитель МИД посоветовала ей быть сильной, и напомнила, что артистка нужна народу. Тогда же, по словам Успенской, дипломат прислала ей текст песни «Я слишком тебя любила». Потом артистка сотрудничала с Захаровой уже при создании композиции «Мольба», которую теперь исполняет вместе с дочерью.

«Когда я показала эти слова моей дочери, она спросила меня, не стихи ли это Марины Цветаевой», — вспомнила знаменитость.

В апреле Успенская получила статуэтку «Золотой гриф» за песню «Сила моя со мной» на церемонии «Шансон года — 2024». Стихи к композиции также написаны Захаровой.

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