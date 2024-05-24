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Зеленский провел совещание по ситуации в Харьковской области

Зеленский провел совещание по оперативной обстановке в Харьковской области

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по оперативной обстановке в Харьковской области. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

Глава государства прослушал доклады по обороне региона, в частности, на Волчанском направлении, по восстановлению поврежденной энергетической инфраструктуры.

Отдельное внимание было уделено обеспечению жильем граждан, перемещенных с территорий Харьковской области в связи с усилившимися там боями.

Министерство обороны России сообщало о продвижении российских войск в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, под контроль были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. 23 мая в том же регионе силами РФ были заняты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что российские военные нанесли удары по целям в городе Чугуеве Харьковской области, где находится пункт снабжения ВСУ.

Ранее главком ВСУ Сырский признал сложной ситуацию на Купянском направлении.

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