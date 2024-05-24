Президент Республики Сербской примет участие в ПМЭФ

Президент Республики Сербской (РС, энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который состоится в июне. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

«Да, [Додик] будет [на ПМЭФ]», — сказал представитель Кремля.

23 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президент Боливии Луис Арсе станет главным гостем ПМЭФ. Он уточнил, что речь идет о пленарном заседании.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). На мероприятии глава государства призвал крупный бизнес принять участие в ПМЭФ. Он подчеркнул, что в рамках форума будет представлен национальный рейтинг состояния инвестиционного климата.

27-го Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. Главная его тема – «Основа многополярности – формирование новых центров роста».

Ранее Додик назвал себя другом Путина.