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Президент Республики Сербской примет участие в ПМЭФ

В Кремле сообщили, что президент Республики Сербской Додик посетит ПМЭФ в июне

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Reuters

Президент Республики Сербской (РС, энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который состоится в июне. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

«Да, [Додик] будет [на ПМЭФ]», — сказал представитель Кремля.

23 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президент Боливии Луис Арсе станет главным гостем ПМЭФ. Он уточнил, что речь идет о пленарном заседании.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). На мероприятии глава государства призвал крупный бизнес принять участие в ПМЭФ. Он подчеркнул, что в рамках форума будет представлен национальный рейтинг состояния инвестиционного климата.

27-го Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. Главная его тема – «Основа многополярности – формирование новых центров роста».

Ранее Додик назвал себя другом Путина.

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