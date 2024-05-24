Россиянам с большими долгами перестанут выдавать новые кредиты

Банк России ввел более серьезные ограничения на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора.

ЦБ установил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам на третий квартал текущего года. Ужесточение МПЛ в первую очередь коснется займов с лимитом кредитования. Финансовые организации не смогут выдавать такие займы или повышать по ним лимиты россиянам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%.

«Переход к более сбалансированной структуре задолженности по потребительским кредитам и займам будет способствовать снижению рисков банков и МФО, а также ограничению рисков заемщиков», — говорится в документе.

До этого в России зафиксировали бум автокредитов. Рынок займов на машины приблизился к 2 трлн рублей.

Ранее банкир объяснил, почему в России не падает спрос на кредиты.