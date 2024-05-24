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Президент Аргентины оскорбительно высказался о премьере Испании

Президент Аргентины Милей назвал премьера Испании трусом и лжецом

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Agustin Marcarian/Reuters

Аргентинский президент Хавьер Милей назвал главу испанского кабмина Педро Санчеса «лжецом» и «трусом», отметив, что он некомпетентный человек. С соответствующим заявлением Милей выступил в интервью телеканалу LN+.

«Это некомпетентный человек. Он лжец, он трус», — заявил он.

По словам Милея, Санчес якобы «натравил» на аргентинского президента министров и «вмешивался» в аргентинскую политику.

До этого глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес на пресс-конференции в Мадриде заявил, что Испания отзывает посла в Аргентине на постоянной основе из-за слов Милея о жене испанского премьер-министра Педро Санчеса.

Милей в ходе выступления на мероприятии Europa Viva 24 назвал супругу Санчеса «коррумпированной». Он также предупредил, что социализм ведет к нищете.

Ранее глава МИД Аргентины прокомментировала конфликт с Испанией из-за жены премьера.

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