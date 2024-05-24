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Муфтий Москвы назвал условие для одобрения запрета на ношение никаба

Аляутдинов: ДУМ поддержит запрет никаба при связи его ношения с экстремизмом

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Omar Sobhani/Reuters

Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ может поддержать запрет на ношение никаба при выявлении связи этого предмета женской одежды с экстремизмом. Об этом заявил замглавы ДУМ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в интервью РИА Новости.

На этой неделе глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил запретить никаб.

По словам Аляутдинова, ДУМ одобрит инициативу, если будет доказана связь ношения никаба с ростом радикальных настроений.

Никаб — традиционный мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз.

В интервью «Газете.Ru» Аляутдинов заявлял, что запрет на ношение никаба в России может вызывать непонимание у мировой мусульманской общественности, а также дать повод «внешним врагам» для разрушения целостности страны.

Муфтий назвал никаб личным выбором каждой женщины. При этом он отметил, что ДУМ РФ не пропагандирует ношение никаба в современном обществе и считает, что в условиях светского государства более правильно соблюдать общепринятые религиозные правила и выбирать одежду, которая, соответствуя основным требованиям ислама.

Ранее в Киргизии предложили запретить никаб и паранджу в общественных местах.

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