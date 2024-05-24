Эксперт рассказал, в каком случае Венгрия приостановит членство в НАТО

Венгрия может приостановить свое членство в Североатлантическом альянсе в случае, если НАТО не откажется от военных планов по эскалации конфликта с Россией. Об этом в беседе с ТАСС заявил руководитель общественной организации «Венгерский круг мира» Эндре Шимо.

«Если НАТО не откажется от своего плана начать войну против России и станет очевидно, что в случае ее прямого вмешательства Венгрия также будет втянута в военный конфликт, то у нас не будет иного выбора, кроме как приостановить наше членство в НАТО», — подчеркнул эксперт.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

По его мнению, намерение Будапешта обособиться от участия в потенциальной военной операции НАТО на Украине является важным политическим шагом, отражающим намерение сохранить мир внутри Венгрии.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что заявления западных политиков о якобы российской угрозе стоит рассматривать как подготовку к вступлению в войну с Москвой.

То, что происходит сейчас в мире, похоже на настроения перед Первой и Второй мировыми войнами, это видно в СМИ и заявлениях политиков, добавил Орбан.

Ранее сообщалось, что Венгрия проводит переоценку своей роли в НАТО.