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Суд отказался продлевать арест экс-главе МЧС по Кубани

Суд отправил под домашний арест экс-главу МЧС Краснодара Олега Волынкина

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ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Суд отказался продлевать арест экс-главе МЧС Краснодара Олегу Волынкину. Об этом пишет ТАСС.

Судья решил отправить его под домашний арест.

Волынкина задержали в сентябре 2023 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Источники утверждают, что дело связано с нарушением 2021 года, а причины задержания — «деньги». Меру пресечения ему должны избирать в Басманном суде Москвы. В системе МЧС Волынкин служит с 1994 года. Журналисты узнали, сколько заработанных денег он задекларировал незадолго до вступления в должность.

До этого ФСБ провела обыски в комитете по дорожному хозяйству мэрии Челябинска. По данным Ura.ru, изъяли документы. Для дачи показаний задержали руководителя комитета Дмитрия Шиляева. Чиновника обвиняют в получении взятки. Его ведомство признало выполненным контракт на строительство дороги стоимостью 30 млн рублей. Хотя, по факту, работа была выполнена недобросовестно.

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