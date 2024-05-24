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Мишустин остался недоволен темпами роста торговли России и Туркмении

Мишустин: рост товарооборота России и Туркмении в первом квартале недостаточен

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Товарооборот между Россией и Туркменией увеличивается недостаточно быстрыми темпами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его слова приводит РИА Новости.

«Рост нашего торгово-экономического сотрудничества неуклонно продолжается. В первом квартале 2024 года он составил 22%, это примерно 18 миллиардов рублей, что, я считаю, недостаточно», — сказал политик.

По мнению Мишустина, Москве и Ашхабаду нужно больше работать над развитием торгово-экономических отношений, а также научно-технологической и культурно-гуманитарной сфер.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о существенном росте товарооборота между Россией и Африкой в 2023 году. Показатель по итогам 12 месяцев вырос почти на треть (30%) и достиг порядка $25 млрд.

В то же время торговые связи между Россией и Индией продолжают укрепляться на фоне санкций против Москвы. В прошлом году товарооборот достиг рекордных $17,5 млрд.

Ранее сообщалось, что торговля Японии с Россией в апреле резко сократилась.

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