Кевин Костнер об инциденте в Каннах: «Ни черта я не плакал»

Актер Кевин Костнер заявил, что не плакал после показа на Каннском кинофестивале его фильма «Горизонты». Появившиеся слухи знаменитость опроверг на шоу «Джимми Киммел в прямом эфире».

«На самом деле я на секунду начал прокручивать свою жизнь назад. Я как бы вернулся к началу и задался вопросом, как вообще оказался в таком месте», — пояснил свое состояние на мероприятии 69-летний актер.

Костнер подчеркнул, что его тронули овации зрителей после фильма, но добавил: «Ни черта я не плакал. Не плакал».

20 мая сообщалось, что Костнер расплакался после показа своей первой режиссерской работы «Горизонты» в Каннах. Звезде аплодировали 10 минут. Издание People заявило, что позднее артист обратился к публике, «вытирая слезы».

Звезда назвал момент особенным, поскольку с ним на фестивале присутствовали пятеро из семерых его детей — 40-летняя Энни, 17-летний Кейден, 13-летняя Грейс, 37-летняя Лили и 15-летний Хейс, который сыграл в «Горизонтах» вместе с отцом. Этот фильм станет первой из четырех запланированных частей «американской саги» кинематографиста.

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