Украинские пилоты F-16 продолжат подготовку в Европе

Группа украинских военных летчиков, завершившая курс подготовки на американских истребителях F-16 на авиабазе в Аризоне, продолжит обучение в Европе. Об этом заявил спикер командования украинских ВВС Илья Евлаш, сообщает ТАСС.

«Учебный процесс не завершается. Сейчас пилоты возвращаются в Европу, будут готовиться и далее, чтобы в дальнейшем прибыть на Украину», — сказал спикер, отметив, что процесс подготовки летчиков носит постоянный характер, при этом подготовку проходят не только пилоты, но и инженеры.

Евлаш подчеркнул, что передача Западом даже двух истребителей такого типа усилит ВВС Украины, так как Киев остро нуждается в обновлении старого авиапарка.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты дали союзникам разрешение на поставки Киеву истребителей F-16 с обучением украинских летчиков пилотированию. Представители военно-воздушных сил США сообщали, что в программе задействованы 12 украинских пилотов.

Ранее сообщалось о возможности привлечения Украиной пилотов из ЧВК США и Канады.