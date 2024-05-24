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«Росатом» сообщил о готовности построить в Белоруссии новую АЭС

Гендиректор «Росатома»: готовы при необходимости построить в Белоруссии вторую АЭС

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kremlin.ru

Государственная корпорация «Росатом» готова построить в Белоруссии вторую атомную электростанцию при необходимости. Об этом сообщил журналистам генеральный директор корпорации Алексей Лихачев в Минске, передает ТАСС.

По его словам, вопрос состоит только в том, какой будет технический облик и место расположения будущего блока.

В конце апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство страны размышляет о постройке второй АЭС в республике.

«Наверное, наше общество уже переболело постчернобыльским синдромом… Пока думаем… Очень бы хотелось вторую станцию построить», — заявлял белорусский лидер.

В Белоруссии уже есть одна АЭС, она расположена у северо-западной границы страны, между агрогородками Ворняны, Гервяты и Михалишки. Запуск первого блока станции состоялся в августе 2020 года.

В марте в рамках международного форума «Атомэкспо-2024» «Росатом» и Академия наук Беларуси подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. В рамках соглашения участники будут совместно решать задачи в сфере перспективных научных исследований.

Ранее Путин поприветствовал переход Белоруссии в ранг атомной державы.

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