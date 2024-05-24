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В Белоруссию прибыл самолет Януковича

В Белоруссии сообщили о прибытии в аэропорт Гомеля самолета Януковича

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Andrei Mosienko/AP

В Белоруссии в аэропорту Гомеля приземлился самолет экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает Telegram-канал «Белорусский гаюн».

«В 12:50 в аэропорту Гомель приземлился самолет Виктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617)», — отмечается в публикации.

Утверждается, что в прошлый раз самолет политика был замечен на территории Белоруссии в начале марта 2022 года.

2 мая украинское издание «Слово и дело» со ссылкой на результаты расследования, проведенного временной следственной комиссией Верховной рады, сообщило, что бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Виктор Янукович во время своего нахождения у власти допустили сокращение вооружений в стране.

До этого сообщалось, что бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича исключили из санкционного списка Европейского союза (ЕС), составленного в связи с обвинениями в коррупции на территории государства.

Ранее в США рассказали, как украинские солдаты борются с нехваткой боеприпасов.

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