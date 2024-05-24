Белоусов не отреагировал на вопрос о чистках в Минобороны РФ

Журналист задал вопрос министру обороны РФ Андрею Белоусову об арестах российских генералов. Видеозапись с реакцией главы оборонного ведомства опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах Белоусов идет по коридору и слышит вопрос, но оставляет его без ответа.

На видео можно услышать слова «без комментариев» и «нет», однако непонятно, кто их произнес — сам Белоусов или кто-то из сопровождающих его людей.

24 мая сообщалось, что основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин мог быть причастен к чисткам, которые сейчас проходят в министерстве обороны. По данным издания «Царьград», бывший глава ЧВК якобы мог направить президенту России Владимиру Путину документы, в которых были зафиксированы возможные нарушения в работе оборонного ведомства.

23 мая заместителя начальника Генштаба Вадима Шамарина арестовали по делу о взятке в особо крупном размере. Генерал-лейтенанту грозит от восьми до 15 лет. В Кремле, комментируя арест, назвали борьбу с коррупцией последовательной работой. Это не первый громкий арест в Минобороны. В конце апреля по делу о взятке арестовали замминистра обороны Тимура Иванова. Позже по аналогичному делу в СИЗО отправили главного кадровика ведомства Юрия Кузнецова.

Ранее Рогов сообщил о снятии с должности командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова.