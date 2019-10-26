США нарушили свои санкции против Сирии

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что США действуют в обход собственных санкций, добывая нефть в Сирии с помощью незаконно ввезенного в страну нефтедобывающего оборудования, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что Вашингтон, так обходит все санкции, введенные ведущими западными корпорациями.

При этом Конашенков отметил, что США официально ввели ограничительные меры на поставку нефтепродуктов в Сирию, которые распространяются на любые компании.

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