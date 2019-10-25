Лавров отреагировал на возвращение Бутиной в Россию

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва приветствует освобождение россиянки Марии Бутиной из заключения в США, передает ТАСС.

Министр добавил, что американская сторона после долгих проволочек все-таки приняла правильное решение.

Мария Бутина была переведена в иммиграционную тюрьму в штате Флорида, откуда должна быть направлена в Россию.

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