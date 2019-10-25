Россия направила ноту Эстонии из-за информации о сносе памятника советским солдатам

Посольство России в Эстонии направило ноту в МИД республики из-за информации в местных СМИ о сносе памятника в волости Ляэне- Нигула на месте захоронения советских солдат. Об этом сообщает ТАСС.

«В МИД Эстонии была направлена нота посольства с выражением глубокой озабоченности по поводу случившегося», — говорится в сообщении.

Отмечается, что были запрошены данные об этом факте. Также российское посольство указало на необходимость обеспечения памяти советских воинов, которые погибли в боях с немецко-фашистскими захватчиками в Эстонии.

Кроме того, сразу после публикации в эстонских СМИ о сносе памятника сотрудники посольства связались с представителями Ляэне-Нигулаской волостной управы, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.