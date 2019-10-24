Джонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что попросил парламентариев одобрить дату проведения всеобщих выборов в стране. Об этом сообщает Sky News.

По его словам, есть способ достичь соглашения по выходу Британии из ЕС. Для этого нужно быть здравомыслящим с парламентом и сказать, что, если нужно больше времени, чтобы рассмотреть эту прекрасную сделку, они получат его. Но сначала необходимо одобрить проведение выборов 12 декабря.

«Мы собираемся дать им столько времени, сколько они захотят», — подчеркнул Джонсон.

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