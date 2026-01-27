Сенатор Вайнберг подал заявление о досрочном прекращении полномочий

Совет Федерации России на пленарном заседании в среду рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий члена комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Аркадия Вайнберга. Об этом ТАСС рассказал глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

По его словам, Вайнберг подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Сегодня Совет палаты рассмотрел прошение и включил вопрос на пленарное заседание на 28 января.

Отмечается, что полномочия Вайнберга должны были закончиться в сентябре 2026 года.

В декабре Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского.

В конце октября в Госдуму поступило представление генпрокурора России Александра Гуцана о согласии на снятие неприкосновенности с Вороновского. 11 ноября депутаты поддержали соответствующее постановление, разрешив как лишение его неприкосновенности, так и возбуждение уголовного дела. Вороновскому инкриминируется получение взятки в особо крупном размере.

Ранее уволенного депутата-прогульщика Госдумы Напсо объявили в федеральный розыск.