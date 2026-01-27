Размер шрифта
Назван простой способ ослабить негативное влияние вредных продуктов на мозг

Nutrition: семена чиа снижают вред «западной диеты» для мозга
Shutterstock

Ученые выяснили, что мука и масло из семян чиа способны частично ослаблять негативное влияние рациона с высоким содержанием жиров и сахара на мозг. Такие диеты нарушают регуляцию аппетита и усиливают воспалительные процессы в нервной ткани. Работа опубликована в журнале Nutrition.

Рационы, богатые насыщенными жирами и фруктозой, часто называют «западной диетой». Они связаны с ростом ожирения и диабета второго типа, но, как показывают данные, влияют и на центральную нервную систему. Избыток жира и сахара нарушает гормональные сигналы насыщения, способствует перееданию, воспалению и окислительному стрессу в тканях мозга.

Исследование провела группа ученых из Федерального университета Висозы под руководством Барбары Перейры да Силвы. Ведущим автором работы стала Патрисия Наяра Эстевам. Эксперименты проводили на самцах крыс линии Вистар.

В течение первых восьми недель животных кормили рационом с высоким содержанием свиного жира и фруктозы, чтобы вызвать метаболические нарушения. Затем часть крыс продолжила получать тот же корм, а у других в рационе соевое масло заменили на масло чиа или добавили муку из семян чиа. После этого ученые проанализировали образцы мозговой ткани.

Выяснилось, что масло чиа усиливает активность генов POMC и CART, связанных с подавлением аппетита. Эти гены кодируют белки, которые сигнализируют организму о насыщении. У животных, получавших муку чиа, такого эффекта не наблюдалось. При этом оба продукта улучшали чувствительность мозга к лептину — гормону, подавляющему чувство голода, и снижали активность нейропептида Y, стимулирующего аппетит.

Кроме того, и мука, и масло чиа уменьшали активность белкового комплекса NF-κB, отвечающего за запуск воспалительных процессов. Мука чиа также усиливала экспрессию гена Nrf2 — ключевого регулятора антиоксидантной защиты клеток. Этот эффект ученые связывают с фенольными соединениями, содержащимися в семенах.

Компьютерное моделирование показало, что такие вещества, как розмариновая и кофейная кислоты, могут напрямую связываться с рецепторами, участвующими в регуляции аппетита. Это может объяснять изменения в работе генов, зафиксированные в эксперименте.

При этом масса тела животных не снизилась, несмотря на улучшение молекулярных показателей. Авторы предполагают, что экстремально высокая калорийность рациона могла «перекрыть» положительный эффект. Кроме того, результаты получены на животных, и для подтверждения их значимости необходимы клинические исследования с участием людей.

По мнению ученых, работа подтверждает потенциал функциональных продуктов питания: состав рациона способен влиять не только на обмен веществ, но и на молекулярные процессы в мозге.

Ранее была выявлена неожиданная опасность лишнего веса для мозга.
 
