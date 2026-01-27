Размер шрифта
Шура об эпатаже: «Кривляние убираю в сторону»

Певец Шура заявил, что может эпатировать только на корпоративах
Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Певец Шура принял участие в новом сезоне шоу «Суперстар!». Об этом сообщает kp.ru.

Шура отметил, что намерен снова выиграть в проекте. Более того, в шоу он не собирается проявлять эпатаж, которым артист запомнился зрителям в 90-х.

«Кривляние убираю в сторону и оставляю его, наверное, для корпоративов, если угодно кому», — поделился певец.

По словам Шуры, после второго сезона он совершил работу над ошибками. Исполнитель подчеркнул, что очень соскучился по проекту.

«Жду с нетерпением новых песен и шоу, великолепных номеров — аж мурашки по коже, я в предвкушении. Никого удивлять не планирую, ведь я живу в каждой песне и в номере проекта. И иногда удивляюсь сам: как это так у меня получается?!» — рассказал артист.

В ноябре 2025-го продюсер Сергей Лавров заявил, что певец Шура является самым востребованным артистом на новогодних корпоративах.

По словам Лаврова, гонорар Шуры составляет 5 миллионов рублей. Он предположил, что певца часто заказывают из-за отсутствия политики в его выступлениях.

Ранее Шура назвал самым лучшим Новый год, проведенный в тюрьме с бездомными.
 
