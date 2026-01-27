Президенты Бразилии и Франции обсудили создание Совета мира

Президенты Бразилии и Франции Луис Инасиу Лула да Силва и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора заявили, что создание Совета мира по инициативе президента США Дональда Трампа, а также дальнейшие действия этой структуры должны соответствовать решениям Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы бразильского лидера.

В сообщении говорится, что президенты обсудили предложение США о создании Совета мира, выступили за укрепление Организации Объединенных Наций и сошлись во мнении, что инициативы в сфере мира и безопасности должны соответствовать решениям Совета Безопасности, а также принципам и целям Устава ООН.

16 января Трамп объявил о формировании «Совета мира» по Газе и пригласил для участия в нем представителей более 50 стран, в том числе и России. Большинство стран ЕС отказались вступить в «Совет мира» по Газе. А президент России Владимир Путин заявил, что Москва примет решение об участии в органе после изучения всех документов. Российский лидер также сказал, что $1 млрд из замороженных российских активов можно направить в «Совет мира».

