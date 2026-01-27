Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Политика

Президенты Бразилии и Франции обсудили создание Совета мира

Макрон и да Силва: действия Совета мира должны соответствовать решениям СБ ООН
Christophe Petit Tesson/Reuters

Президенты Бразилии и Франции Луис Инасиу Лула да Силва и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора заявили, что создание Совета мира по инициативе президента США Дональда Трампа, а также дальнейшие действия этой структуры должны соответствовать решениям Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы бразильского лидера.

В сообщении говорится, что президенты обсудили предложение США о создании Совета мира, выступили за укрепление Организации Объединенных Наций и сошлись во мнении, что инициативы в сфере мира и безопасности должны соответствовать решениям Совета Безопасности, а также принципам и целям Устава ООН.

16 января Трамп объявил о формировании «Совета мира» по Газе и пригласил для участия в нем представителей более 50 стран, в том числе и России. Большинство стран ЕС отказались вступить в «Совет мира» по Газе. А президент России Владимир Путин заявил, что Москва примет решение об участии в органе после изучения всех документов. Российский лидер также сказал, что $1 млрд из замороженных российских активов можно направить в «Совет мира».

Ранее в Госдуме объяснили, как Трамп понимает словосочетание «Совет мира».
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!