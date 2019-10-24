Посол России в США оценил опасения конгресса об угрозе «Азова»
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в американском конгрессе начинают осознавать угрозу батальона «Азов». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, инициатива конгрессменов США, которые попросили госсекретаря Майка Помпео разъяснить, почему батальон «Азов» не включен в список «иностранных террористических организаций», говорит о том, что американцы начинают осознавать угрозу этого подразделения.
Антонов призвал Вашингтон, общественные и правозащитные организации оценить ситуацию с «неонацистским тенденциям на Украине и странах Балтии». Он отметил, что это нельзя оставлять без внимания.
Кроме того, посол посоветовал поддержать предложенный Россией проект резолюции Генассамблеи ООН направленный на борьбу с героизацией нацизма, неонацизма и другими практиками, которые увеличивают современные формы дискриминации.