Посол Антонов возмутился работой сайте «Миротворец» на американской платформе

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, в РФ возмущены тем, что украинский сайт «Миротворец» работает на американском сервисе Cloudflare. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, «Миротворец» работает «под защитой американского сервиса.

Антонов отметил, что на сайте размещена персональная информация «на тысячи неугодных украинским экстремистам лиц», включая представителей СМИ США, побывавших в Донбассе.

Посол отметил, что несколько человек из оказавшихся в базе сайта были убиты.