Песков рассказал о сложностях с «нормандским саммитом»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процесс подготовки саммита «нормандской четверки» осложнился новыми подходами и запросами «одной из сторон». Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что сейчас никаких конкретных сроков саммита нет.

Это связано с тем, что сначала необходимо подготовиться к встрече. Однако сейчас подготовка затягивается, потому что запросная позиция одной из сторон постоянно меняется.

«Нормандскому формату «сейчас тяжело», — подчеркнул Песков.

О какой именно из сторон формата идет речь, он не уточнил.

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