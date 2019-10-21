Египет хочет восстановить авиасообщение с Россией

Египет хочет восстановить авиасообщение с российской стороной после переговоров президентов двух стран на саммите Россия-Африка в Сочи. Об этом пишут «Известия».

Планируется, что на саммите, который пройдет 23-24 октября, стороны обсудят вопрос восстановления перелетов между российскими аэропортами и курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады.

Как рассказали в посольстве Египта в Москве, есть большие шансы того, что страны договорятся на саммите по этому вопросу.

«С египетской стороны все условия выполнены», — добавили в диппредставительстве.

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