Египет хочет восстановить авиасообщение с Россией
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Египет хочет восстановить авиасообщение с российской стороной после переговоров президентов двух стран на саммите Россия-Африка в Сочи. Об этом пишут «Известия».
Планируется, что на саммите, который пройдет 23-24 октября, стороны обсудят вопрос восстановления перелетов между российскими аэропортами и курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады.
Как рассказали в посольстве Египта в Москве, есть большие шансы того, что страны договорятся на саммите по этому вопросу.
«С египетской стороны все условия выполнены», — добавили в диппредставительстве.
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