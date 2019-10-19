В Кремле сообщили подробности разговора Путина и Меркель

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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Стамбуле, 27... Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Стамбуле, 27...
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Стамбуле, 27...
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

В Кремле сообщили подробности разговора президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, передает РИА «Новости».

Сообщается, что в ходе телефонного разговора обсуждалось урегулирование ситуации на Украине. По итогам разговора отмечено, что Киев под различными предлогами отказывается отводить военную технику от линии соприкосновения в Донбассе.

Также Путин обсудил с Меркель возможное проведение саммита «нормандской четверки».

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

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