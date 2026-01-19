Размер шрифта
Приставы приступили к принудительному выселению Ларисы Долиной

SHOT: в Москве началось принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры
РИА Новости

Судебные приставы прибыли на адрес квартиры в Хамовниках, чтобы принудительно выселить Ларису Долину и передать ключи новой собственнице — Полине Лурье. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как утверждает Telegram-канал, на месте принятия ключей присутствует адвокат Лурье Светлана Свириденко, которая до этого уже подтверждала планы по принудительному выселению народной артистки России.

Сама Лариса Долина не присутствует, поскольку сейчас находится на отдыхе в ОАЭ. Также неизвестно, приедет ли ее представительница Мария Пухова.

12 января было возбуждено исполнительное производство о принудительном выселении Долиной из квартиры по инициативе адвоката Лурье. Защитница народной артистки России Пухова охарактеризовала действия Свириденко как «хайп» и «пиар акцию», предположив, что оппонентка стремится оставаться в медийном пространстве.

Свириденко ответила на критику, подчеркнув законность предпринимаемых шагов. В комментарии для Daily Storm она отметила:

«Когда я ей [Пуховой] писала — она не отвечала. <…> Мы должны закончить это [скандальную историю]. Я и Полина сейчас просто ждем информацию от приставов».

Ранее Аглая Тарасова рассказала, как прошло возвращение к жизни после приговора. 

