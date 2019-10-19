Минэнерго США отказалось предъявлять документы для импичмента Трампа

Министерство энергетики США отказалось предъявлять документы представителям конгресса, необходимые для процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico.

Как сообщила представитель ведомства Мелисса Бурнинсон, расследование не было полностью одобрено.

Известно также, что среди документов представлены конфиденциальные переписки между представителями исполнительной власти.

Бурнинсон также подчеркнула, что, по решению американского верховного суда, комитет палаты и палата представителей не могут обладать одинаковыми функциями при расследовании дела об импичменте главы государства.

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