Эрдоган назвал цель переговоров с Путиным во время визита в Россию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью его прибытия в Россию является достижение соглашения с Москвой по выводу курдских формирований из сирийского Манбиджа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наше условие, чтобы террористы Рабочей партии Курдистана (запрещены в Турции - прим.) были вычищены с территорий, которые сейчас контролирует (сирийский) режим», — сказал Эрдоган.

Он также подчеркнул, что у Турции не будет причин для беспокойства, если Манбидж будет под контролем режима.

Эрдоган отметил, что намерен обсудить данный вопрос с президентом России Владимиром Путиным в ходе его визита в Сочи 22 октября.

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