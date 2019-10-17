В посольстве США объяснили приезд дипломатов в Северодвинск

Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс прокомментировала снятие с поезда в Северодвинск делегации США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она назвала частью «нормальной дипломатической активности» путешествие дипломатов по стране.

Росс также добавила, что дипломаты из России также передвигаются по городам США.

«Наши (американские — примечание «Газеты.Ru») дипломаты ездят по России, чтобы лучше ее понять», — подчеркнула пресс-секретарь.

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