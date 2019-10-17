Песков назвал тон письма Трампа Эрдогану необычным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тон письма лидера США Дональда Трампа своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану необычным. Об этом сообщает РИА «Новости».
Известно, что глава Белого дома в своем письме попросил Эрдогана «не валять дурака» и «не подводить весь мир» в ходе военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
«Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров. Весьма необычное письмо», — сказал Песков.
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам ранее подтвердила подлинность письма Трампа.
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