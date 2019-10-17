Эрдогана попросили не становиться дьяволом
В обнародованном письме главы США Дональда Трампа к турецкому президенту Реджепу Эрдогану было еще одно письмо с необычной просьбой. Содержание посланий показал телеканал CNN.
Трамп привел в своем письме слова пастора Эндрю Брансона, работавшего и проповедовавшего в Турции.
В сообщении пастора говорилось, что история еще может сказать Эрдогану спасибо, если он все сделает правильно.
Однако, пастор добавил, что в случае ошибки, Эрдоган останется в истории дьяволом.
Уточняется, что письмо Трампа датировано 9 октября. В этот день Турция начала военную операцию в Сирии.
Брансон был задержан 9 декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп написал письмо Эрдогану с требованием не подводить весь мир
— Эрдоган отказался прекращать огонь в Сирии по просьбе США
— Трамп пообещал разрушить экономику Турции