Эрдогана попросили не становиться дьяволом

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В обнародованном письме главы США Дональда Трампа к турецкому президенту Реджепу Эрдогану было еще одно письмо с необычной просьбой. Содержание посланий показал телеканал CNN.

Трамп привел в своем письме слова пастора Эндрю Брансона, работавшего и проповедовавшего в Турции.

В сообщении пастора говорилось, что история еще может сказать Эрдогану спасибо, если он все сделает правильно.

Однако, пастор добавил, что в случае ошибки, Эрдоган останется в истории дьяволом.

Уточняется, что письмо Трампа датировано 9 октября. В этот день Турция начала военную операцию в Сирии.

Брансон был задержан 9 декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам.

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