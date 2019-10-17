Трамп написал письмо Эрдогану с требованием не подводить весь мир

Американский президент Дональд Трамп написал своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану письмо, в котором попросил, что бы тот «не валял дурака» и не подводил мир. Содержание письма показал телеканал CNN.

Уточняется, что письмо датировано 9 октября. В этот день Турция начала военную операцию в Сирии.

В официальном документе говорится, что глава США не хотел нести ответственность за разрушение экономики Турции, но ему придется это сделать. Также президент США добавил, что Эрдоган, вероятно, не хочет брать ответственность за убийства, которые могут произойти в ходе операции.

«Давайте выработаем хорошую сделку!», — предложил Трамп Эрдогану.

Он попросил турецкого лидера не подводить мир своими действиями в Сирии.

«Не будь упертым парнем. Не валяй дурака», — говорится в письме.

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