Лавров рассказал, как стать министром иностранных дел

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как можно стать главой МИД. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, главное не думать об этом, а честно выполнять свою работу.

«Скажу искренне, без ложной скромности: ни на один из своих постов, ни на одну из должностей, на которые меня назначали, я не просился», — заявил Лавров.

Он добавил, что если его действия сочтут правильными и полезными для страны, то он может только испытать чувство удовлетворения.

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