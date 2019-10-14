Лавров рассказал, как стать министром иностранных дел
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как можно стать главой МИД. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, главное не думать об этом, а честно выполнять свою работу.
«Скажу искренне, без ложной скромности: ни на один из своих постов, ни на одну из должностей, на которые меня назначали, я не просился», — заявил Лавров.
Он добавил, что если его действия сочтут правильными и полезными для страны, то он может только испытать чувство удовлетворения.
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