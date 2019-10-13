Украина выразила протест Турции из-за российских депутатов

МИД Украины направил Анкаре ноту протеста и вызвал турецкого посла из-за визита российской делегации, передает РИА «Новости».

Речь идет о визите депутатов Госдумы от Крыма Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.

Украинская сторона заявила, что обеспокоена встречей турецкого лидера Тайипа Эрдогана с политиками, «незаконно избранными на полуострове».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.