Украина выразила протест Турции из-за российских депутатов
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МИД Украины направил Анкаре ноту протеста и вызвал турецкого посла из-за визита российской делегации, передает РИА «Новости».
Речь идет о визите депутатов Госдумы от Крыма Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
Украинская сторона заявила, что обеспокоена встречей турецкого лидера Тайипа Эрдогана с политиками, «незаконно избранными на полуострове».
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.