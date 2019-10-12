Помпео оценил возможное назначение Салливана послом США в России

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал информацию о возможном назначении его первого заместителя Джона Салливана на должность посла США в России. Соответствующее заявление он сделал в своем твиттере.

По его мнению, Салливан способен добиться успешного развития сотрудничества между Россией и США. Он добавил, что Вашингтон давно стремился к конструктивным отношениям с Москвой.

Помпео также выразил радость в связи с выдвижением кандидатуры его заместителя на должность, которую ранее занимал Джон Хантсман.

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