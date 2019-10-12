Россия готова предоставить помощь Японии из-за тайфуна, заявил Песков

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва готова предоставить помощь Японии из-за тайфуна. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на данный момент японская сторона по этому поводу не обращалась.

При этом Песков отметил, что Путин всегда крайне внимательно относится к подобным обращениям.

Согласно имеющейся информации, из-за стихийного бедствия в Японии уже погибли два человека, а также 70 пострадали.

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