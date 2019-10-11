Лукашенко призвал страны СНГ к поддержанию действующией власти Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лидеров стран СНГ в ходе саммита в Ашхабаде поддержать действующую власть на Украине. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Белорусский лидер отметил, что он и президент России Владимир Путин «очень погружены в эту проблему».

«Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине», — заявил Лукашенко.

Заседание совета глав государств-членов СНГ, в котором в том числе принимает участие президент России Владимир Путин, проходит в столице Туркмении — Ашхабаде 11 октября.

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