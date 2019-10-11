В Госдеп назвали причины для введения США санкций против Турции

Стало известно, в случае каких действий со стороны Турции США введут санкции в отношении Анкары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госдеп Соединенных Штатов.

Как отмечается, среди возможных причин введения ограничительных мер называется этнические чистки и неизбирательные удары по гражданскому населению на севере Сирии.

В американском ведомстве сообщили, что на данный момент серьезных случаев этого не было зафиксировано.

«Мы сейчас следим за этим», — рассказали в Госдепе США.

Однако американская сторона выразил обеспокоенность в связи проведением «таких неизбирательных обстрелов».