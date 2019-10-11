Зеленский отказался отменять водную блокаду Крыма

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшем будущем возобновление водоснабжения Крыма не состоится. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление лидер Украины сделал во время пресс-марафона, прошедшего в Киеве в четверг, 10 октября.

По словам Зеленского, украинская и российская еще не обсуждали вопрос подачи воды на полуостров.

«Вода туда не пойдет», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что Киев в данном вопросе «защищает Украину».

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