Лавров обвинил США в ведении «опасной игры»
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США ведут «опасную игру» в ситуации с Сирией, передает RT.
По его словам, были нарушены требования резолюции Совета Безопасности о территориальной целостности и суверенитета Сирийской Арабской Республики.
Как отметил Лавров, США «организовывали квази-государственные структуры, обеспечивали их жизнедеятельность и жизнеспособность, и очень активно продвигали курдскую тему».
«Это очень опасная игра. И я вот убедился, когда мы были на днях в Ираке, разговаривали с иракскими курдами…» — заявил Лавров.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: