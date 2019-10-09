Лавров обвинил США в ведении «опасной игры»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США ведут «опасную игру» в ситуации с Сирией, передает RT.

По его словам, были нарушены требования резолюции Совета Безопасности о территориальной целостности и суверенитета Сирийской Арабской Республики.

Как отметил Лавров, США «организовывали квази-государственные структуры, обеспечивали их жизнедеятельность и жизнеспособность, и очень активно продвигали курдскую тему».

«Это очень опасная игра. И я вот убедился, когда мы были на днях в Ираке, разговаривали с иракскими курдами…» — заявил Лавров.

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