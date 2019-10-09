МИД России обсуждает возможность встречи министров «нормандской четверки»

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что обсуждается возможность встречи министров стран-участниц нормандского формата. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, вопрос о встрече России, Германии, Франции и Украины сейчас прорабатывается.

Вершинин подчеркнул, что подписание «формулы Штайнмайера» стало важным шагом, который «открывает хорошие перспективы для решения многих внутриукраинских проблем».

Также замминистра отметил, что Украине еще предстоит реализовать другие договоренности в рамках Минских соглашений.

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