Лукашенко удивился учениям НАТО у белорусских границ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с удивлением прочитал о предстоящих военных учениях НАТО у границ республики. Об этом сообщает «БелТА».

Белорусский лидер отметил широкомасштабность маневров.

«По численности таких учений у наших границ не проводилось, — сказал Лукашенко.

Президент также отметил, что не знает, какой стране понадобились прибегать к таким действиям.

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