Лукашенко удивился учениям НАТО у белорусских границ
close
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с удивлением прочитал о предстоящих военных учениях НАТО у границ республики. Об этом сообщает «БелТА».
Белорусский лидер отметил широкомасштабность маневров.
«По численности таких учений у наших границ не проводилось, — сказал Лукашенко.
Президент также отметил, что не знает, какой стране понадобились прибегать к таким действиям.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— США планируют крупнейшую передислокацию войск в ходе новых учений в Европе